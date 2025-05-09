Новые образцы военной техники показали на параде в Челябинске

Также зрителям продемонстрировали ещё немало военных машин. Среди них одной из уникальных является беспилотный комплекс «Форпост». Техника, напоминающая внешним видом самолёт, является летательным аппаратом и предназначена для разведки местности. Также она способна выдавать целеуказания ударным комплексам. Как отметили в пресс-службе министерства общественной безопасности Челябинской области, этот беспилотник «позволяет в режиме реального времени получать информацию об объектах противника».