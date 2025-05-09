Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новые образцы военной техники показали на параде в Челябинске

По центру областного центра проехали современные боевые машины. Как нам и обещали, в выставке техники принял участие «Смерч». Это реактивная система залпового огня, стоящая на вооружении у ВС РФ и впервые проехавшая по площади Революции Челябинска.

Источник: Пресс-служба министерства общественной безопасности Челябинской области

Также зрителям продемонстрировали ещё немало военных машин. Среди них одной из уникальных является беспилотный комплекс «Форпост». Техника, напоминающая внешним видом самолёт, является летательным аппаратом и предназначена для разведки местности. Также она способна выдавать целеуказания ударным комплексам. Как отметили в пресс-службе министерства общественной безопасности Челябинской области, этот беспилотник «позволяет в режиме реального времени получать информацию об объектах противника».

По центру южноуральского мегаполиса проехали танки, бронетранспортёры, прошли колонны солдат. В параде, приуроченном ко Дню Победы, приняли участие порядка 2,5 тысяч человек.