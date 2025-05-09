«Открыть в 2045-м»: в Крыму заложили капсулу времени с письмами ветеранов

В церемонии принял участие ветеран Великой Отечественной войны Георгий Николаевич Рубиновский и его родные и близкие, глава администрации города Симферополя Михаил Афанасьев.
«Эти драгоценные строки, подписанные настоящими героями, передают силу духа, мужество и мудрость наших предков. Капсула будет открыта через 20 лет, в день 100-летия Великой Победы. Искренне надеюсь, что послание найдет отклик в сердцах молодежи, и они будут помнить о подвиге своих предков, продолжая строить мирное и светлое будущее. Вечная память героям Великой Отечественной войны!», — сказал Афанасьев.
Капсула представляет собой металлический контейнер, в который помещены письмо-послание от ныне живущих ветеранов ВОВ с их «живыми» подписями, биографии ветеранов, подписавших письмо-послание потомкам, стихотворение, написанное одним из ветеранов о 1941 году, рассказали в администрации Сифмерополя.
В тексте письма выражены слова благодарности потомкам за сохранение памяти о героическом прошлом, напутствия и пожелания. Эта капсула будет храниться на этом месте до 2045 года — до столетия Великой Победы.