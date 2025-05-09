«Открыть в 2045-м»: в Крыму заложили капсулу времени с письмами ветеранов

«Эти драгоценные строки, подписанные настоящими героями, передают силу духа, мужество и мудрость наших предков. Капсула будет открыта через 20 лет, в день 100-летия Великой Победы. Искренне надеюсь, что послание найдет отклик в сердцах молодежи, и они будут помнить о подвиге своих предков, продолжая строить мирное и светлое будущее. Вечная память героям Великой Отечественной войны!», — сказал Афанасьев.