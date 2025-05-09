Концерт и салют в честь Дня Победы отменили в Кулебаках после атаки беспилотника

В Кулебаках отменили праздничный концерт и салют в честь 9 Мая после атаки БПЛА. Об этом сообщил глава местного самоуправления Артем Паятелев.
Напомним, атаку беспилотника отразили в Кулебакском округе 7 мая. БПЛА упал недалеко от частных домов.
После происшествия местные власти решили скорректировать праздничную программу. Так, не состоится мероприятие, которое должно было пройти в 19:00, концерт «Сквозь года звенит Победа!» (0+) и салют. С измененной программой мероприятий можно ознакомиться ниже.