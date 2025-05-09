Минтранс заявил об увеличении числа водителей такси в Беларуси

Согласно данным на 30 апреля 2025 года, в Беларуси 142 диспетчера такси, 33 120 водителей такси и 5300 перевозчиков такси. В Минтрансе добавили, что в стране числится 24 тысячи машин такси. Уточняется, что самый высокий показатель фиксируется в Минске, в Гродненской, Брестской, Минской и Могилевской областях.