Минтранс заявил об увеличении числа водителей такси в Беларуси. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникации.
«В настоящее время водителей такси в Беларуси фиксируется больше, чем в “дореестровый” период», — уточнили в ведомстве.
Согласно данным на 30 апреля 2025 года, в Беларуси 142 диспетчера такси, 33 120 водителей такси и 5300 перевозчиков такси. В Минтрансе добавили, что в стране числится 24 тысячи машин такси. Уточняется, что самый высокий показатель фиксируется в Минске, в Гродненской, Брестской, Минской и Могилевской областях.
Напомним, что в Беларуси новые правила для работы такси начали действовать с 1 ноября 2024 года.
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