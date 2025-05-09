В Ростове проживают 1759 ветеранов Великой Отечественной войны

В Ростове-на-Дону проживают 1759 ветеранов Великой Отечественной войны, из них 63 человека непосредственно участвовали в боевых действиях. Эту информацию, по состоянию на 1 января 2025 года, журналисту «КП — Ростов-на-Дону» предоставили в городском Совете ветеранов.
Напомним, донских ветеранов с Днем Победы поздравил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
— Вы прошли через жернова страшных боев, но сохранили в себе веру в добро и справедливость. Ваш подвиг подарил нам самое ценное — возможность жить под небом свободной страны. Мы всегда будем помнить о подвиге героев-освободителей, сокрушивших нацизм, и передавать правду о войне и цене Победы новым поколениям, — написал в своем телеграм-канале Юрий Слюсарь.
Врио главы региона также пожелал всем жителям Дона крепкого здоровья, благополучия и процветания.
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