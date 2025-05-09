Шествие сопровождает духовой оркестр, исполняющий песни военных лет. Участники акции несут цветы и портреты своих родственников-фронтовиков. Некоторые идут в исторической военной форме солдат Красной Армии, многие держат национальные флаги Молдовы и красные знамена.
Марш возглавляют представители национального комитета «Победа», Союза офицеров и Союза ветеранов войны в Афганистане.
«Марш Победы» проводится в республике ежегодно. В этом году к шествию также присоединились представители политического блока «Победа-Виктория». Согласно условиям организаторов, колонна идет без партийных символик.
Участники скандируют: «Ура!», «Победа!». Несмотря на законодательный запрет и риск штрафа до 500 долларов, некоторые демонстранты надели георгиевские ленты.
С раннего утра жители Кишинева собираются у мемориального комплекса «Вечность», чтобы возложить цветы к могилам павших в Великой Отечественной войне. В торжественной церемонии приняли участие руководители республики, которые в своих выступлениях подчеркнули важность сохранения исторической памяти и значение 9 мая как Дня памяти и примирения.
Мемориальный комплекс «Вечность» был сооружен в Кишиневе в память о воинах, погибших в боях за освобождение Молдавии от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.
За последние годы в Молдавии неоднократно предпринимались попытки ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. Несмотря на это, тысячи граждан ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных этой дате. По данным полиции, за последние два года в республике было выписано более 500 штрафов за ношение георгиевской ленты.
После прихода в Молдавии к власти партии «Действие и солидарность» (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика «беспамятства», направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС принимает спорные законы, среди них запрет на использование георгиевской ленты и установка памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии во время Второй мировой войны.