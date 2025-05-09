Потерявшей туфельку на Параде Победы в Перми оказалась сотрудница ФСИН

В краевом ГУФСИН perm.aif.ru рассказали, что, по словам Кристины, никто из её родственников в ведомстве не работает, а сама она выбрала службу в уголовно-исполнительной системе, чтобы приносить пользу обществу и дать повод для гордости семье, к тому же девушка с детства мечтала работать в госструктуре.