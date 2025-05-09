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Потерявшей туфельку на Параде Победы в Перми оказалась сотрудница ФСИН

23-летняя сотрудница ГУФСИН по Пермскому краю потеряла туфлю во время Парада Победы в Перми 9 мая 2025 года, рассказали perm.aif.ru в ведомстве.

Источник: ГУФСИН по Пермскому краю

Лежащую на Октябрьской площади туфлю заметил корреспондент perm.aif.ru — незадолго до этого в параде приняла участие колонна сотрудниц ГУФСИН по Пермскому краю. В ведомстве корреспонденту perm.aif.ru подтвердили, что обувь обронила одна из сотрудниц.

Как выяснилось, туфелька принадлежала 23-летней Кристине Трутневой, младшему инспектору отдела охраны СИЗО-5 ГУФСИН России по Пермскому краю. В ведомстве она работает чуть больше года — с февраля 2024-го.

В краевом ГУФСИН perm.aif.ru рассказали, что, по словам Кристины, никто из её родственников в ведомстве не работает, а сама она выбрала службу в уголовно-исполнительной системе, чтобы приносить пользу обществу и дать повод для гордости семье, к тому же девушка с детства мечтала работать в госструктуре.

В ведомстве также сообщили perm.aif.ru, что участницы парада, как и в прошлом году, использовали скотч для закрепления обуви. В 2024-м это тоже не спасло: одна из сотрудниц ГУФСИН потеряла туфлю — впрочем, в итоге её даже наградили. Подробнее — в материале perm.aif.ru.