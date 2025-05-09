Потерявшей туфельку на Параде Победы в Перми оказалась сотрудница ФСИН

Лежащую на Октябрьской площади туфлю заметил корреспондент perm.aif.ru — незадолго до этого в параде приняла участие колонна сотрудниц ГУФСИН по Пермскому краю. В ведомстве корреспонденту perm.aif.ru подтвердили, что обувь обронила одна из сотрудниц.
Как выяснилось, туфелька принадлежала 23-летней Кристине Трутневой, младшему инспектору отдела охраны СИЗО-5 ГУФСИН России по Пермскому краю. В ведомстве она работает чуть больше года — с февраля 2024-го.
В краевом ГУФСИН perm.aif.ru рассказали, что, по словам Кристины, никто из её родственников в ведомстве не работает, а сама она выбрала службу в уголовно-исполнительной системе, чтобы приносить пользу обществу и дать повод для гордости семье, к тому же девушка с детства мечтала работать в госструктуре.
В ведомстве также сообщили perm.aif.ru, что участницы парада, как и в прошлом году, использовали скотч для закрепления обуви. В 2024-м это тоже не спасло: одна из сотрудниц ГУФСИН потеряла туфлю — впрочем, в итоге её даже наградили. Подробнее — в материале perm.aif.ru.