Жители Уфы могут проголосовать за благоустройство сквера Дзержинского

С 21 апреля по 12 июня 2025 года проходит Всероссийское онлайн-голосование по выбору общественных территорий, планируемых к благоустройству в первоочередном порядке в 2026 году или дизайн-проектов для реализации уже отобранных объектов.
Отдать свой голос можно до 12 июня 2025 года на портале Госуслуг clck.ru/3LZhN6. Принять участие в голосовании могут все жители республики старше 14 лет. Проголосовать можно только один раз.
Напомним, голосование по отбору проектов проводится уже в пятый раз. Всего с 2019 года по программе «Формирование комфортной городской среды» в России благоустроили более 72,5 тысячи общественных пространств, включая более 31,5 тысячи парков, которые стали новыми точками притяжения для местных жителей и туристов. В Башкортостане преобразили 806 территорий. В этом году на голосование вынесен 241 объект для благоустройства, из которых выберут 159.