Жители Уфы могут проголосовать за благоустройство сквера Дзержинского

Напомним, голосование по отбору проектов проводится уже в пятый раз. Всего с 2019 года по программе «Формирование комфортной городской среды» в России благоустроили более 72,5 тысячи общественных пространств, включая более 31,5 тысячи парков, которые стали новыми точками притяжения для местных жителей и туристов. В Башкортостане преобразили 806 территорий. В этом году на голосование вынесен 241 объект для благоустройства, из которых выберут 159.