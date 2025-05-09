Более 2000 человек приняли участие в военном параде в Нижнем Новгороде

Затем на центральную городскую площадь торжественно внесли флаг России и Знамя Победы. Многие из ветеранов встали и отдали честь. После началась прямая трансляция с Красной площади. Президент России Владимир Путин поздравил граждан с Днём Победы и напомнил, какой ценой была достигнута победа в Великой Отечественной войне. Затем по площади Минина и Пожарского в Нижнем Новгороде прошли парадные расчёты Вооружённых сил, МЧС, правоохранительных органов, ветеранов боевых действий, в том числе Афганистана и СВО, а также курсанты и кадеты, включая представителей Минской кадетской школы.