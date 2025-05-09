На Дворцовой площади в Петербурге состоялся юбилейный парад Победы

Следом за ними на площадь выкатилась военная техника. Во главе колонны величественно двигался легендарный Т-34 — символ победы в Великой Отечественной войне. Его сопровождали броневики и другая техника тех лет, а также современные российские танки и бронемашины. В колонне также проехали минометы и артиллерия. На площади можно было увидеть БА-20 (советский легкий бронеавтомобиль), знаменитые «Катюши», «Т-72Б3», «Искандеры» и зенитные комплексы С-400.