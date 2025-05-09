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На Дворцовой площади в Петербурге состоялся юбилейный парад Победы

На Дворцовой площади в Петербурге состоялся парад, посвященный 80-летию Великой Победы. Торжество началось в 10:00. Корреспондент издания «МК в Питере» посетил событие, чтобы поделиться своими впечатлениями о шествии.

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Парад начался с доклада командира. Войска, построившись на площади, люди замерли.

Ровно в 10:17 объявили минуту молчания. Через две минуты торжественно зазвучал гимн.

Торжественным строем промаршировали военных в исторических костюмах с винтовками Мосина, курсанты, включая девушек, военные военно-космических войск, нахимовцы, сотрудники и курсанты МЧС, затем казаки, завершая шествия.

Впереди колонны величественно двигался легендарный Т-34 — символ победы в Великой Отечественной войне. Затем на площадь выкатили броневики и другую технику тех времен. Завершили парад колонны из современных российских танков и бронемашин, современных танков Армии РФ и бронетехники, боевая техника ракетных войск.

Следом за ними на площадь выкатилась военная техника. Во главе колонны величественно двигался легендарный Т-34 — символ победы в Великой Отечественной войне. Его сопровождали броневики и другая техника тех лет, а также современные российские танки и бронемашины. В колонне также проехали минометы и артиллерия. На площади можно было увидеть БА-20 (советский легкий бронеавтомобиль), знаменитые «Катюши», «Т-72Б3», «Искандеры» и зенитные комплексы С-400.

Основная часть парада завершилась. По Дворцовой площади прошли колонны с живыми диорамами, сопровождаемые оркестром. В 11:30 начнется проезд исторической техники. В этом событии примут участие ветераны Великой Отечественной войны и участники специальной военной операции.