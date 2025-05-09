Парад Победы на Дворцовой: лучшие кадры

В торжественных мероприятиях на Дворцовой были задействованы больше 5,5 тысяч военнослужащих и десятки образцов техники. По площади проехал легендарный танк Т-34, а также зенитно-ракетный комплекс С-400 «Триумф», оперативно-тактический комплекс «Искандер», бронеавтомобиль «ВПК-Урал» и новейшие модели танков.
«Нынешний, юбилейный парад Победы в очередной раз показал, что боевые традиции, заложенные ветеранами Великой Отечественной войны, свято хранятся и приумножаются молодым поколением защитников Отечества», — декламировали ведущие в завершение парада.
На площади исполняли военно-патриотические песни и танцевали с плакатами «Бессмертного полка» в руках.