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Ливни с грозами и градом пройдут в Ростовской области

Грозовые ливни и сильный ветер ожидаются в Ростовской области 9 и 10 мая.

Источник: Комсомольская правда

Местами по Ростовской области до конца суток 9 мая, а также ночью и утром 10 мая могут пройти ливни с грозами, градом, ветер усилится до 20−22 м/с. Непогода ожидается также в Таганрогском заливе Азовского моря, предупреждают синоптики Ростовского гидрометцентра.

Жителей Дона просят быть осторожными. Во время непогоды лучше находиться в помещении, но, если стихия застала на улице, нельзя стоять рядом с деревьями, легкими мачтами и раскачивающимися вывесками. Также не следует подходить к витринам и оборванным проводам.

При скачках электричества в домах нужно отключать всю технику. Просить о помощи следует по номерам «101» или «112».

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