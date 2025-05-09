Ливни с грозами и градом пройдут в Ростовской области

Жителей Дона просят быть осторожными. Во время непогоды лучше находиться в помещении, но, если стихия застала на улице, нельзя стоять рядом с деревьями, легкими мачтами и раскачивающимися вывесками. Также не следует подходить к витринам и оборванным проводам.