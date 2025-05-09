Как добраться до дома после салюта в Казани: маршруты автобусов

«9 мая для жителей и гостей Казани после салюта организуют спецподачу автобусов», — отметили в мэрии Казани.
От остановки «Цирк» отправятся транспортные единицы № 22 и № 89, которые проследуют в сторону улицы Батурина.
От «Молодежного центра» в сторону Кремлевской дамбы можно будет добраться на автобусах № 10, № 10а, № 22, № 30, № 47, № 74 и № 89.
Автобусы № 6, № 10а, № 15, № 22, № 47, № 60, № 62, № 89 стартуют от остановки «Энергетический университет» и направятся в сторону улицы Декабристов.
Салюты, посвященные празднованию Дня Победы, запустят в шести точках акватории Казанки. Фейерверк начнется в 22:00 и продлится дольше шести минут.
Ранее «ФедералПресс» писал о том, как прошел парад Победы в столице Прикамья. Гости парада получили возможность увидеть прохождение 20 пеших колонн и военной техники, включая легендарный танк Т-34, а также впервые с 2022 года принять участие в очном шествии «Бессмертного полка».
Также ранее сообщалось о проведении интернет-флешмоба «Архив семьи», в рамках которого жители могут поделиться историями своих родных, живших в годы Великой Отечественной войны.