Как добраться до дома после салюта в Казани: маршруты автобусов

Ранее «ФедералПресс» писал о том, как прошел парад Победы в столице Прикамья. Гости парада получили возможность увидеть прохождение 20 пеших колонн и военной техники, включая легендарный танк Т-34, а также впервые с 2022 года принять участие в очном шествии «Бессмертного полка».