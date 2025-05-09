«Парадный китель, фуражка вместо голубого берета, сапоги вместо берцев». Белорусский расчет маршировал в новой форме на параде 9 Мая 2025 в Москве

Белорусский расчет маршировал в новой форме на параде на Красной площади в Москве 9 Мая, передает БелТА.
В сообщении говорится, что белорусский парадный расчет состоял из военнослужащих Сил специальных операций. Президент Беларуси Александр Лукашенко с трибуны поприветствовал белорусских военных.
Отмечается, что специально для парада парадному расчету пошили новую форму. Она состоит из парадного кителя, фуражки вместо голубого берета. Кроме того, у военных были сапоги вместо берцев.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко лично поздравил президент России Владимира Путина с Днем Победы, прибыв в Кремль на парад.
Тем временем Лукашенко сделал окончательное заявление о праздновании Дня Победы в Беларуси: «Нет, не хватит».
Кстати, Путин сказал о мужестве защитников Беларуси на параде на Красной площади.
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