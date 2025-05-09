В шествии «Бессмертного полка» в Уфе приняли участие около 200 тысяч человек

9 мая 2025 года в Уфе после двухлетнего перерыва в очном формате прошла акция памяти «Бессмертный полк». О том, как тысячи уфимцев прошли в колонне по проспекту Октября с портретами своих предков победителей, можно почитать здесь. По предварительным данным от организаторов акции, всего в шествии «Бессмертного полка» в Уфе приняли участие не менее 200 тысяч человек. Проходила эта акция не только в башкирской столице — в каждом районе Башкирии благодарные потомки почтили память своих героических предков.