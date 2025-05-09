В Ташкенте прошла церемония возложения цветов к Вечному огню

В традиционной торжественной акции приняли участие посол России в Узбекистане Олег Мальгинов, послы Азербайджана, Белоруссии и Казахстана, а также представители дипкорпуса Региональной антитеррористической структуры ШОС. Дипломаты возложили цветы у Вечного огня и почтили память героев и участников Великой Отечественной войны.
В мероприятии также приняли участие представители Россотрудничества, общественности, СМИ, жители и гости Ташкента.
«Братские могилы» были установлены в Ташкенте в 1975 году на месте военного госпиталя, существовавшего в столице Узбекистана в 1941—1945 годах. На территории комплекса похоронены 1,5 тысячи советских солдат и офицеров, скончавшихся в госпитале во время войны от полученных ранений.
В Узбекистане 9 мая с 1999 года отмечается как День памяти и почестей. В республике в настоящее время проживают 82 участника Великой отечественной войны и около 5 тысяч работников трудового фронта. По уточненным данным, в том числе из российских архивов, в Великой Отечественной войне участвовали более 1,9 миллиона жителей Узбекистана, из них более 540 тысяч погибли, почти 160 тысяч пропали без вести.