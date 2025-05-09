Рустам Минниханов и Ильсур Метшин возложили цветы к Вечному огню в парке Победы

Напомним, в столице РТ в 80-летний юбилей со Дня Победы в Великой Отечественной войне впервые за два года акция «Бессмертный полк» пройдет в формате оффлайн. формирование колонны участников шествия «Бессмертный полк» стартует в 12:00 на ул. Карла Маркса. Начало движения колонны в 15:00. Участники проследуют по ул. Карла Маркса, ул. Лобачевского, ул. Кремлевской и далее по брусчатому спуску ул.1 Мая до площади Тысячелетия.