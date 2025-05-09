Рустам Минниханов и Ильсур Метшин возложили цветы к Вечному огню в парке Победы

Сегодня в парке Победы состоялись торжественное возложение цветов к Вечному огню колоннады Мемориалы славы. В церемонии приняли участие раис РТ Рустам Минниханов, Государственный Советник Татарстана, Герой Труда России Минтимер Шаймиев, председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин, премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, мэр Казани Ильсур Метшин, а также ветераны вооруженных сил РФ и родственники бойцов СВО.
У входа в парк Победы гостей встречали представители всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия» и ряда других общественных патриотических и молодежных организаций, сообщает пресс-служба раиса РТ.
Для гостей и ветеранов театрализованную картину в стихах представили народная артистка РТ Дания Нуруллина и жена участника СВО, член Общественной палаты РТ, директор благотворительной организации «За Победу! Казань» Евгения Коцарь, они прочитали трогательные стихи.
Ветераны вооруженных сил РФ и волонтеры по доставке гуманитарной помощи участникам СВО, участники фронтовой бригады «Хорошее настроение» Айдар Хайруллин и Тагир Мухаметов в военной форме исполнили песню «Браток».
Участники церемонии отдали дань памяти павшим советским воинам, возложив цветы к Вечному огню. После минуты молчания прозвучали государственные гимны Российской Федерации и республики Татарстан. Маршем прошла рота почетного караула Казанского гарнизона.
Затем цветы возложили к монументу Матерям и Вдовам погибших воинов, монументу Советскому Солдату.
Возле рубки подводной лодки К-403 «Казань» гостей ожидали ветераны Военно-морского флота, которые по традиции в День Победы собираются у памятного мемориала.
В праздничный день представители Казанского авиационного завода и Казанского вертолетного завода рассказали гостям про легендарные самолеты и винтокрылые машины, представленные в экспозиции Парка Победы.
Напомним, в столице РТ в 80-летний юбилей со Дня Победы в Великой Отечественной войне впервые за два года акция «Бессмертный полк» пройдет в формате оффлайн. формирование колонны участников шествия «Бессмертный полк» стартует в 12:00 на ул. Карла Маркса. Начало движения колонны в 15:00. Участники проследуют по ул. Карла Маркса, ул. Лобачевского, ул. Кремлевской и далее по брусчатому спуску ул.1 Мая до площади Тысячелетия.