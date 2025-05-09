Краснодарцы возложили цветы к Вечному огню в День Победы

Торжественная церемония в честь 80-летия Победы состоялась на Площади Памяти Героев у Вечного огня и на мемориальном комплексе Всесвятского кладбища. Почтить память защитников Родины собрались глава города Евгений Наумов, ветераны ВОВ, депутаты Гордумы и ЗСК, правоохранители, представители молодёжных и патриотических организаций, жители столицы Кубани, а также гости из городов-побратимов и дружественных государств. Участники провели минуту молчания, возложили цветы и венки к мемориалам.