Краснодарцы возложили цветы к Вечному огню в День Победы

Торжественная церемония в честь 80-летия Победы состоялась на Площади Памяти Героев у Вечного огня и на мемориальном комплексе Всесвятского кладбища. Почтить память защитников Родины собрались глава города Евгений Наумов, ветераны ВОВ, депутаты Гордумы и ЗСК, правоохранители, представители молодёжных и патриотических организаций, жители столицы Кубани, а также гости из городов-побратимов и дружественных государств. Участники провели минуту молчания, возложили цветы и венки к мемориалам.
«День 9 Мая мы всегда начинаем у Вечного огня. Вспоминаем всех, кто погиб, приближая Победу. Вечная память павшим героям! Вечная слава живым», — отметил Евгений Наумов в своём Телеграм-канале.
В рамках праздника прозвучали гимны России, Кубани и Краснодара. По площади торжественным маршем прошли военнослужащие Краснодарского территориального гарнизона и казаки.
Отметим, что в честь 80-летия Победы во всех округах Краснодара состоялись торжественные церемонии возложения цветов к мемориалам военной истории. В городе поздравляют ветеранов адресно, запланированы концерты и патриотические акции.
Ранее «МК на Кубани» писал, что глава Краснодара Евгений Наумов и председатель Гордумы Вера Галушко поздравили горожан с 9 Мая.