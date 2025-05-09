Общенациональная минута молчания прошла в Беларуси

Скорбным эхом раздавались удары метронома. На транспорте звучали сигнальные гудки и в некоторых местах было приостановлено движение.
Беларусь помнит! Помнит каждого! Остановимся на минуту — вспомним всех, кому обязаны жизнью!
9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общенациональная минута молчания была объявлена сегодня в Беларуси. Во всех храмах страны прозвучал поминальный колокольный звон, сообщает БЕЛТА.
Скорбным эхом раздавались удары метронома. На транспорте звучали сигнальные гудки и в некоторых местах было приостановлено движение.
Беларусь помнит! Помнит каждого! Остановимся на минуту — вспомним всех, кому обязаны жизнью!