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Общенациональная минута молчания прошла в Беларуси

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общенациональная минута молчания была объявлена сегодня в Беларуси. Во всех храмах страны прозвучал поминальный колокольный звон, сообщает БЕЛТА.

Источник: Российская газета

Скорбным эхом раздавались удары метронома. На транспорте звучали сигнальные гудки и в некоторых местах было приостановлено движение.

Беларусь помнит! Помнит каждого! Остановимся на минуту — вспомним всех, кому обязаны жизнью!