Часы, мобильные телефоны, автомобильные шины — все, что конфисковано на миллионы леев, идет с молотка: Налоговая служба Молдовы проводит аукцион

Государственная налоговая служба объявляет о проведении конкурса по реализации конфискованного имущества 13 мая 2025 года в 11:00 часов. Предлагается 28 лотов. Стоимость предлагаемого к продаже товара составляет 1 057 296 леев.
В конкурсе могут принять участие экономические агенты, зарегистрированные в Республике Молдова, имеющие торговую сеть, производственные или складские помещения.
Заявки на участие подаются в Государственную налоговую службу до 9:00 часов 13 мая 2025 года.
Со списком лотов можно ознакомиться здесь. Вы можете прикупить партию наручных часов, мобильных телефонов, автомобильные шины и другие товары.
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