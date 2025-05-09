В Воронежской области прошел автопробег в честь 80-летия Победы

В приуроченном к 80-летию Победы мероприятии участвовали начальник УРЛС ГУ МВД России по Воронежской области полковник полиции Александр Володин, руководство, личный состав, а также ветераны и члены Общественного совета ОМВД России по Острогожскому району, представители Совета Ветеранов ГУ, а также администрации города.