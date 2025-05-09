Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронежской области прошел автопробег в честь 80-летия Победы

Торжественное мероприятие состоялось в Острогожске.

Источник: Комсомольская правда

В Острогожском районе Воронежской области состоялся патриотический автопробег, организованный ветеранами подразделений особого риска «Братство — 552» Центрального аппарата МВД России.

В приуроченном к 80-летию Победы мероприятии участвовали начальник УРЛС ГУ МВД России по Воронежской области полковник полиции Александр Володин, руководство, личный состав, а также ветераны и члены Общественного совета ОМВД России по Острогожскому району, представители Совета Ветеранов ГУ, а также администрации города.

Акция завершилась возложением венков и цветов к мемориалу в парке «Патриот» города Острогожска, а также к стелам «Населённый пункт воинской доблести» в селе Коротояк и селе Сторожевое Острогожского района.