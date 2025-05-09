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В Омске прошло водное шествие «Бессмертного полка»

По Иртышу портреты фронтовиков пронесли 15 яхт.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, в 80-летие Победы, в Омске прошло водное шествие «Бессмертного полка». Колонну из 15 яхт возглавила легендарная «Сибирь».

«Сегодня для всех нас знаменательный день,. На борту — экипажи, юнармейцы, волонтеры с портретами своих родных-фронтовиков — героев Великой Отечественной войны», — рассказал председатель федерации парусного спорта Омской области, капитан яхты «Сибирь» Сергей Щербаков.

Фото: Ирина Ивахова.

Колонна из 15 яхт с флагами и транспарантами «Бессмертного полка» стартовала от Зеленого острова. Суда дошли до Ленинградского моста, где участники сошли на берег и присоединились к пешему «Бессмертному полку». Конечной точкой совместного маршрута стал бульвар Победы.

Ранее мы писали, что пеший «Бессмертный полк» в этом году собрал в Омске рекордное количество участников.