Сегодня, в 80-летие Победы, в Омске прошло водное шествие «Бессмертного полка». Колонну из 15 яхт возглавила легендарная «Сибирь».
«Сегодня для всех нас знаменательный день,. На борту — экипажи, юнармейцы, волонтеры с портретами своих родных-фронтовиков — героев Великой Отечественной войны», — рассказал председатель федерации парусного спорта Омской области, капитан яхты «Сибирь» Сергей Щербаков.
Фото: Ирина Ивахова.
Колонна из 15 яхт с флагами и транспарантами «Бессмертного полка» стартовала от Зеленого острова. Суда дошли до Ленинградского моста, где участники сошли на берег и присоединились к пешему «Бессмертному полку». Конечной точкой совместного маршрута стал бульвар Победы.
Ранее мы писали, что пеший «Бессмертный полк» в этом году собрал в Омске рекордное количество участников.