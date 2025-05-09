В Омске прошло водное шествие «Бессмертного полка»

Колонна из 15 яхт с флагами и транспарантами «Бессмертного полка» стартовала от Зеленого острова. Суда дошли до Ленинградского моста, где участники сошли на берег и присоединились к пешему «Бессмертному полку». Конечной точкой совместного маршрута стал бульвар Победы.