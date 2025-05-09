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Некоторые жители Ростова пожаловались на перебои со связью в центре города

Жители Ростова-на-Дону обсуждают ситуацию со связью в праздничный день.

Источник: Комсомольская правда

Некоторые жители Ростова-на-Дону пожаловались в соцсетях на перебои со связью в центре города. Однако не все интернет-пользователи согласились с этим, отметив, что не испытывали каких-либо проблем с пересылкой сообщений, фото или видео.

Сейчас интернет-сервисы работают стабильно. По данным портала сбой.рф, из отдельных регионов страны поступали сообщения о неполадках, но в целом их было не так много.

Напомним, сегодня в центре донской столицы состоялся военный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он прошел с участием зрителей.

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