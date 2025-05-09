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В РФ началось онлайн-шествие «Бессмертного полка»

При этом трансляцию онлайн-шествия можно будет увидеть и позднее.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Акция «Бессмертный полк» в онлайн-формате началась во всех регионах Российской Федерации в 12:00 по местному времени.

При этом трансляцию онлайн-шествия можно будет увидеть и позднее, сообщили ранее в пресс-службе общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России».

Отмечается, что портреты героев можно будет встретить «в социальных сетях, на одежде, личном транспорте, специальной технике, автопарке силовых ведомств, на фюзеляжах самолетов и бортах речных судов, в школах, детских садах и даже на передовой».