Калининградцев 9 мая будут ждать парад и «Бессмертный полк»

С 11:30 до 17:00 можно прийти в парк Победы, где пройдут выступления творческих коллективов, откроют интерактивные площадки для детей. Всех участников праздника будут угощать солдатской кашей. Желающие смогут побывать на интерактивной площадке «Солдатский привал», созданной актёрами областного драматического театра.