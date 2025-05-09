Калининградцев 9 мая будут ждать парад и «Бессмертный полк»

После двухлетней паузы в офлайн-формате пройдёт «Бессмертный полк» — пока только в Калининграде. С утра состоялся военный парад войск Калининградского гарнизона на площади Победы.
После парада начинается «Бессмертный полк». Колонна сформирована уже в 8 утра. После окончания парада калининградцы с портретами фронтовиков пойдут мимо площади Победы по Гвардейскому проспекту к памятнику 1200 гвардейцам.
С 11:30 до 17:00 можно прийти в парк Победы, где пройдут выступления творческих коллективов, откроют интерактивные площадки для детей. Всех участников праздника будут угощать солдатской кашей. Желающие смогут побывать на интерактивной площадке «Солдатский привал», созданной актёрами областного драматического театра.
В 13:00 на площади Победы начнётся большой концерт, в котором примут участие знаковые коллективы Калининградской области. В финале, разумеется, прозвучит песня «День Победы».
С 10:00 до 17:00 будет идти активная программа на Форте № 5: интерактивные площадки, полевая кухня. Можно будет купить сувениры на ярмарке и послушать концерт коллективов Областного центра культуры молодёжи. В 14:00 начнут реконструкцию эпизода штурма Кёнигсберга.
В 22:00 в небе расцветёт праздничный салют над парком Победы.
Ранее сообщалось, что в Калининграде праздничный салют проведут артиллеристы Балтийского флота.