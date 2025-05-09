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В Самаре в «Бессмертном полку» на площади Куйбышева поучаствовали 10 тыс человек

В областной столице прошел большой Парад Победы.

В областной столице прошел большой Парад Победы. В его рамках также выступили участники акции «Бессмертный полк».

Стало известно, что народная акция собрала более 10 тысяч человек. Напоним, что шествие не проводилось в Самаре уже два года. Сейчас же акция проходит сразу в нескольких форматах.

Также, на праздник 9 мая пройдет множество мероприятий и народные гуляния.

Вечером же на главной площади города выступят певица Лариса Долина и группа «Чайф» (0+).

Больше новостей о Самаре и области уже в телеграм-канале «МК в Самаре».