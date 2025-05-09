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В Новороссийске по приказу министра обороны выполнят праздничный салют

В Новороссийске 9 мая в 22:00 по местному времени будет произведен артиллерийский салют в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Источник: пресс-служба администрации Новороссийска

Мероприятие состоится в соответствии с приказом министра обороны РФ Андрея Белоусова № 295 и пройдет с участием воинских частей, задействованных для выполнения 30 холостых залпов и запуска фейерверков в рамках установленных нормативов. Праздничные артиллерийские действия также организуют в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Мурманске, Смоленске, Туле и других городах военного присутствия.

В своем обращении министр отметил значение победы над нацизмом, подчеркнув мужество ветеранов войны и их вклад в общее дело. Особое внимание в документе уделено военнослужащим, участвующим в специальной военной операции, которые, по словам главы ведомства, «достойно продолжают традиции поколения победителей». Руководитель Минобороны поздравил личный состав, а также ветеранов и их семьи с праздником, пожелав крепкого здоровья и успехов в служении стране.