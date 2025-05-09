В Новороссийске по приказу министра обороны выполнят праздничный салют

В своем обращении министр отметил значение победы над нацизмом, подчеркнув мужество ветеранов войны и их вклад в общее дело. Особое внимание в документе уделено военнослужащим, участвующим в специальной военной операции, которые, по словам главы ведомства, «достойно продолжают традиции поколения победителей». Руководитель Минобороны поздравил личный состав, а также ветеранов и их семьи с праздником, пожелав крепкого здоровья и успехов в служении стране.