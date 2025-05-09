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Пермякам показали, что внутри локомотива Поезда Победы «Молотов»

Он прибыл в Пермь 9 мая.

Источник: Аргументы и факты

Экскурсию по Поезду Победы «Молотов» провели для жителей Перми, сообщил корреспондент perm.aif.ru.

По словам присутствовавшего на месте событий корреспондента perm.aif.ru, к моменту прибытия поезда на станции Пермь II собралась очередь из желающих попасть на экскурсию. Поезд Победы «Молотов» — это передвижная выставка, посвящённая жизни региона (тогда он назывался Молотовской областью) в годы Великой Отечественной войны.

В экспозиции, тематически разделённой по вагонам состава, отражена эвакуация промышленных объектов в Прикамье, работа оборонных предприятий и медицинских учреждений.

Экскурсию по поезду-выставке проводят для всех желающих, однако корреспонденту perm.aif.ru удалось попасть внутрь локомотива — там экскурсовод продемонстрировал топку, как в настоящих поездах военных лет, и даже дал гудок.

Поезд Победы «Молотов» будет курсировать по городам региона всё лето — всего он посетит 14 населённых пунктов Прикамья.