Пермякам показали, что внутри локомотива Поезда Победы «Молотов»

Экскурсию по Поезду Победы «Молотов» провели для жителей Перми, сообщил корреспондент perm.aif.ru.
По словам присутствовавшего на месте событий корреспондента perm.aif.ru, к моменту прибытия поезда на станции Пермь II собралась очередь из желающих попасть на экскурсию. Поезд Победы «Молотов» — это передвижная выставка, посвящённая жизни региона (тогда он назывался Молотовской областью) в годы Великой Отечественной войны.
В экспозиции, тематически разделённой по вагонам состава, отражена эвакуация промышленных объектов в Прикамье, работа оборонных предприятий и медицинских учреждений.
Экскурсию по поезду-выставке проводят для всех желающих, однако корреспонденту perm.aif.ru удалось попасть внутрь локомотива — там экскурсовод продемонстрировал топку, как в настоящих поездах военных лет, и даже дал гудок.
Поезд Победы «Молотов» будет курсировать по городам региона всё лето — всего он посетит 14 населённых пунктов Прикамья.