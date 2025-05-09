Пермякам показали, что внутри локомотива Поезда Победы «Молотов»

По словам присутствовавшего на месте событий корреспондента perm.aif.ru, к моменту прибытия поезда на станции Пермь II собралась очередь из желающих попасть на экскурсию. Поезд Победы «Молотов» — это передвижная выставка, посвящённая жизни региона (тогда он назывался Молотовской областью) в годы Великой Отечественной войны.