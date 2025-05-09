Почему пора перестать смеяться над вологодским губернатором и его инициативами?

Вы меня извините, нормы действуют с марта, если уже успели разориться, значит, большую часть оборота точки составлял алкоголь. И я лично не уверена, что повсеместно нужны такие продуктовые, которые живут за счет исключительно водки. Невероятно, но нас призывают вспомнить о людях, которые в этих магазинчиках спиртное в основном и продавали. Тут самое оно поговорить об этике. Какая должна быть в голове у человека картина, если он клянет власть, которая запретила ему зарабатывать на жизнь продажей водки соседям? С какой стати вообще в разговоре об алкоголе и «наливайках» появился аргумент о рабочих местах для продавцов? А о рабочих местах для тех, кто эту водку хлещет, говорить не желаете? Может, мы еще в защиту наркоторговцев выйдем? В защиту производителей паленой водки? Им ведь тоже деток кормить надо.