В Иркутске заложили «Капсулу Победы» с письмами ветеранов

В музее истории города имени А. М. Сибирякова состоялась торжественная церемония закладки «Капсулы Победы». Иркутск стал одним из 70 городов трудовой доблести, участвующих в этой масштабной акции по сохранению памяти о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны.
В специальный металлический цилиндр, изготовленный на Ярославском моторном заводе, поместили письма ветеранов, собранные молодежью, и обращение мэра Руслана Болотова к будущим поколениям. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
— Вместе с Ярославлем и другими городами России мы продолжаем укреплять единство и сохранять историческую правду для новых поколений. Капсула будет вскрыта в 2045 году — спустя ровно сто лет со Дня Победы, — сказал мэр Иркутска Руслан Болотов.
Акция «Капсула Победы» стартовала в 2024 году по инициативе мэрии и правительства Ярославля и объединяет города, внесшие значительный вклад в победу над фашизмом. Первыми участниками проекта стали Горловка и Луганск. Вскрытие всех капсул запланировано на 2045 год — к 100-летию Великой Победы.