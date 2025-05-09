В Иркутске заложили «Капсулу Победы» с письмами ветеранов

Акция «Капсула Победы» стартовала в 2024 году по инициативе мэрии и правительства Ярославля и объединяет города, внесшие значительный вклад в победу над фашизмом. Первыми участниками проекта стали Горловка и Луганск. Вскрытие всех капсул запланировано на 2045 год — к 100-летию Великой Победы.