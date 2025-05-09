Мотоциклист погиб в ДТП на трассе М-4 в Ростовской области

Сегодня, 9 мая, на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.
Предварительно, около 8:30 утра 59-летний водитель автомобиля «Лада Приора» не выдержал безопасную дистанцию и зацепил мотоцикл Honda под управлением 52-летнего мужчины.
— После столкновения мотоциклист погиб на месте. Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего, — рассказали в Госавтоинспекции.
Донских водителей просят быть предельно внимательными и осторожными. Нужно строго соблюдать ПДД, а также постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя совершать резкие маневры и отвлекаться. Также всем напоминают о непогоде, которая ожидается в регионе 9 и 10 мая.
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