Мотоциклист погиб в ДТП на трассе М-4 в Ростовской области

Донских водителей просят быть предельно внимательными и осторожными. Нужно строго соблюдать ПДД, а также постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя совершать резкие маневры и отвлекаться. Также всем напоминают о непогоде, которая ожидается в регионе 9 и 10 мая.