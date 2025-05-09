С 1 июня в Узбекистане запускается система баллов за нарушения ПДД. Изменит ли она что-то? Скорее всего, нет

Почему система вряд ли сработает
Ключевой недостаток — в зачет пойдут только те нарушения, которые оформлены лично инспектором. То есть камеры фиксации, которыми оборудованы улицы городов, учитываться не будут. Иными словами, можно десять раз проскочить на красный и ещё столько же превысить скорость — и не получить ни одного балла, если не попадёшься инспектору.
Таким образом, система баллов изначально работает только для тех, кто нарушает «в присутствии» инспектора. Все остальные продолжают чувствовать себя безнаказанными.
Как это будет работать
Сами баллы будут начисляться автоматически через модуль «E-jarimaball» — специальную цифровую платформу МВД. Принцип — без участия человеческого фактора, что, как считают в ведомстве, должно минимизировать коррупцию и «скидки за договорённость».
Узнать о своих баллах можно будет в специальном мобильном приложении и на портале интерактивных государственных услуг. Если у водителя накопится 8 баллов, система пришлёт SMS-предупреждение.
В случае, если сумма начисленных штрафных баллов за один год превысит 12 баллов, информация о правонарушениях водителя будет автоматически, без участия человека, в электронной форме направлена в суды для применения административного наказания за превышение допустимого количества баллов.
Если водитель оспаривает факт нарушения, и дело об административном правонарушении направляется в суд, штрафные баллы будут учитываться только на основании окончательного судебного решения.
Отсчёт штрафных баллов начинается с даты первого нарушения, совершённого водителем, и длится до той же даты следующего года. Если за этот расчётный период общее количество штрафных баллов не достигло 12, они не переносятся на следующий год — всё обнуляется, и отсчёт начинается заново.
Параллельно будет создана электронная база лишённых прав водителей.
Есть и плюшки
Водителям, не нарушавшим правила в течение 12 месяцев, в качестве бонуса не начисляется балл за первое нарушение за следующие 12 месяцев. Если водитель не нарушает ПДД в течение шести месяцев после последнего инцидента, из общего количества баллов вычитается 2 балла. А если баллов меньше двух — они аннулируются, и отсчёт начинается заново.
Сколько баллов за что
Минимальное наказание — 0,2 балла, максимальное — 2 балла. Подробный список нарушений и соответствующих баллов — в специальной таблице, опубликованной МВД.
В общем, хотели как лучше, а получилось, как всегда. Идея хорошая, но исполнение хромает. Без интеграции камер фиксации и реального учета всех нарушений, а не только «глазами инспектора», это будет лишь еще одна красивая реформа в копилку «для отчета».