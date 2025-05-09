С 1 июня в Узбекистане запускается система баллов за нарушения ПДД. Изменит ли она что-то? Скорее всего, нет

Ключевой недостаток — в зачет пойдут только те нарушения, которые оформлены лично инспектором. То есть камеры фиксации, которыми оборудованы улицы городов, учитываться не будут. Иными словами, можно десять раз проскочить на красный и ещё столько же превысить скорость — и не получить ни одного балла, если не попадёшься инспектору.