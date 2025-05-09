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В Уфе за сутки задержали 6 рейсов

В авариях по Башкирии пострадали 5 человек.

Источник: Минтранс Башкирии

За прошедшие сутки в Уфе задержано 6 рейсов. Международный аэропорт «Уфа» сообщает об отсутствии происшествий.

На дорогах республики зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий. В авариях пострадали 5 человек, 2 человека погибли. На территории Уфы ДТП с пострадавшими не зафиксировано, сообщает пресс-служба Минтранса.

На Южном автовокзале республики приостановлено 5 автобусных рейсов.

На линии Куйбышевской железной дороги происшествий не зарегистрировано, движение поездов осуществляется в штатном режиме.