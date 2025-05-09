На дорогах Беларуси введут ограничения для грузовиков

В документе сказано, что ограничения будут действовать с 26 мая по 31 августа на республиканских автомобильных дорогах с асфальтобетонным покрытием с 11:00 до 20:00 включительно. Так, если температура воздуха днем выше 25, в этот временной промежуток допускается максимальная нагрузка на одиночную ось не более 6 тонн.
В то же время ограничение не распространяется на машины, которые перевозят пассажиров, живых животных, цветы, а также грузы гуманитарной помощи и иные грузы, для сохранности которых требуется соблюдение специального температурного и санитарно-гигиенического режимов.
Ограничение не будет касаться и транспортных средств и самоходных машин, которые задействованы в ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий дорожно-транспортных происшествий, а также заняты в перевозке сушенки торфяной и топливных брикетов на основе торфа. В исключениях также колесные тракторы, используемые в сельском хозяйстве.
Кроме того, опубликован перечень из 18 участков республиканских дорог, на которые не распространяются ограничения.