На дорогах Беларуси введут ограничения для грузовиков

В документе сказано, что ограничения будут действовать с 26 мая по 31 августа на республиканских автомобильных дорогах с асфальтобетонным покрытием с 11:00 до 20:00 включительно. Так, если температура воздуха днем выше 25, в этот временной промежуток допускается максимальная нагрузка на одиночную ось не более 6 тонн.