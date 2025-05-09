В Стерлитамаке в День Победы заложили капсулу времени для потомков

Сегодня, 9 мая, в Стерлитамаке состоялась церемония закладки «Капсулы времени» для потомков. Как сообщают в администрации города, ее должны будут вскрыть в день празднования 100-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Стерлитамакскую капсулу времени с посланием заложили в парке Победы, где в ближайшее время будет открыт мемориал бойцам специальной военной операции. Внутри находятся письма от ветеранских организаций и молодежи города. В закладке «Капсулы времени» принимал участие мэр Стерлитамака Эмиль Шаймарданов.
Фото: пресс-служба администрации Стерлитамака.
Послание должны будут вскрыть 9 мая 2045 года.
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