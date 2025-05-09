Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Стерлитамаке в День Победы заложили капсулу времени для потомков

В городе Башкирии заложили капсулу времени в честь 80-летия Победы.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 9 мая, в Стерлитамаке состоялась церемония закладки «Капсулы времени» для потомков. Как сообщают в администрации города, ее должны будут вскрыть в день празднования 100-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Стерлитамакскую капсулу времени с посланием заложили в парке Победы, где в ближайшее время будет открыт мемориал бойцам специальной военной операции. Внутри находятся письма от ветеранских организаций и молодежи города. В закладке «Капсулы времени» принимал участие мэр Стерлитамака Эмиль Шаймарданов.

Фото: пресс-служба администрации Стерлитамака.

Послание должны будут вскрыть 9 мая 2045 года.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.