Поздравление с Днем Победы опубликовала глава Таганрога Светлана Камбулова

Жителей Таганрога с Днем Победы поздравила глава приморского города Светлана Камбулова. Пост был опубликован в Telegram.
— От всего сердца поздравляю вас с Великим днем, с 80-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Для всех нас это особенная дата, олицетворяющая стойкость духа и мужество нашего народа, — написала Светлана Камбулова.
Глава Таганрога поблагодарила всех защитников Родины, в том числе бойцов специальной операции.
— Спасибо всем, кто защищал и защищает нашу Родину, за смелость и стойкость. Низкий поклон ветеранам, крепкого здоровья, — добавила Светлана Камбулова.
Напомним, ранее поздравление с Днем Победы опубликовал врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
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