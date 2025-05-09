Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Поздравление с Днем Победы опубликовала глава Таганрога Светлана Камбулова

Глава Таганрога поздравила земляков с Днем Победы в Великой Отечественной войне.

Источник: Комсомольская правда

Жителей Таганрога с Днем Победы поздравила глава приморского города Светлана Камбулова. Пост был опубликован в Telegram.

— От всего сердца поздравляю вас с Великим днем, с 80-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Для всех нас это особенная дата, олицетворяющая стойкость духа и мужество нашего народа, — написала Светлана Камбулова.

Глава Таганрога поблагодарила всех защитников Родины, в том числе бойцов специальной операции.

— Спасибо всем, кто защищал и защищает нашу Родину, за смелость и стойкость. Низкий поклон ветеранам, крепкого здоровья, — добавила Светлана Камбулова.

Напомним, ранее поздравление с Днем Победы опубликовал врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Подпишись на нас в Telegram.