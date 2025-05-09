Там, где деды воевали: какие места боевой славы можно посетить недалеко от Москвы

Этот небольшой город к северу от Москвы стал ареной ожесточенных боев в конце ноября — начале декабря 1941 года. Главный символ этих событий — Перемиловская высота — стратегически важная точка, с которой 6 декабря 1941 года началось контрнаступление советских войск под Москвой. Сегодня здесь возвышается величественный монумент в память о героях, павших в боях за Родину. Посещение Яхромы позволяет ощутить драматизм тех дней и отдать дань уважения подвигу советских воинов. Как добраться: на электричке от Савеловского вокзала до Яхромы. От платформы Яхрома в город ходят автобусы и маршрутки № 9.