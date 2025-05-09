Там, где деды воевали: какие места боевой славы можно посетить недалеко от Москвы

Историк, победитель Международного конкурса «Проводники смыслов. Экскурсоводы Победы» Николай Сапелкин рассказал «ВМ», какие места боевой славы можно посетить недалеко от столицы.
Земли, ставшие рубежом обороны Москвы, хранят память о кровопролитных сражениях и несгибаемой воле советских солдат.
— Я рекомендую побывать в парке Победы на Поклонной горе. Оттуда можно отправиться в Кубинку — в парк «Патриот». В центре комплекса расположен храм в честь Воскресения Христова, а вокруг него располагается музей-диорама «1418» — экспозиция, посвященная каждому дню войны. Впечатляет цифровая выставка, где можно найти портреты прадедов — участников Великой Отечественной войны.
В городе Истре можно посетить одну из деревень, в которой проходили ожесточенные бои.
— В декабре 1941 года западная часть деревни Падиково была занята фашистами, а восточную половину обороняли бойцы Красной армии. Дальше враг не прошел. Именно здесь немецкая военная машина была остановлена и отброшена назад в ходе Битвы под Москвой, — поделился Николай.
Экскурсоводы Москвы рассказали, куда пойти с детьми в День Победы.
Посещение Музея Героев-панфиловцев в Волоколамске расскажет историю подвига советских солдат. Здесь у разъезда Дубосеково в ноябре 1941 года бойцы дивизии генерала Панфилова совершили подвиг: задержали продвижение фашистов на несколько часов.
— В километре от деревни Нелидово в 1975 году был открыт мемориальный комплекс, посвященный подвигу 28 панфиловцев. На месте боя создана реконструкция окопов и открыт интерактивный музей-бункер, в котором представлены уникальные архивные документы. В экспозиции представлены портреты героев, документы, письма, предметы вооружения и личные вещи участников боя, — рассказал Николай.
Экспозиция Музея танка Т-34 в деревне Шолохово размещена и в здании, и на открытой площадке. На первом этаже можно ознакомиться с историей создания и развития танка, а на втором этаже расположена тематическая экспозиция о боевом применении «тридцатьчетверок» в годы войны.
— На открытой площадке вы увидите 8 танков, от Т-34 до Т-80, самоходную артиллерийскую установку СУ-100 и макет «Царь-танка».
История двух войн.
Музей-заповедник «Бородинское поле» расположен на большой территории: почти 110 квадратных километров. Здесь установлены около 300 объектов: обелиски, братские могилы, могилы русских офицеров, редуты. В Бородино есть постаменты, чествующие подвиги участников войны 1812 года, а также памятники, посвященные героям Великой Отечественной войны. Как добраться: на электричке до станции Бородино, затем пешком.
Фестивали, концерты, выставки: что подготовили в Москве к 80-летию Победы.
Переломили ход войны.
Этот небольшой город к северу от Москвы стал ареной ожесточенных боев в конце ноября — начале декабря 1941 года. Главный символ этих событий — Перемиловская высота — стратегически важная точка, с которой 6 декабря 1941 года началось контрнаступление советских войск под Москвой. Сегодня здесь возвышается величественный монумент в память о героях, павших в боях за Родину. Посещение Яхромы позволяет ощутить драматизм тех дней и отдать дань уважения подвигу советских воинов. Как добраться: на электричке от Савеловского вокзала до Яхромы. От платформы Яхрома в город ходят автобусы и маршрутки № 9.
Была простой школьницей.
Экспозиция музейного комплекса «Зоя» посвящена легендарному подвигу Зои Космодемьянской. Гости увидят личные вещи Зои и ее брата Александра: школьные фотографии, учебники, тетради, похвальные грамоты, любимые книги, вышивки, рисунки, паспорт и комсомольский билет. Как добраться: электричкой от станций Белорусского направления до станции Дорохово, далее пересадка на автобус № 45 (Руза — Златоустово — Митинка) до остановки «Петрищево».
Ожившая память.
Часто здесь в начале мая проходят реконструкции боев, где участники исторических клубов показывают, как проводилась та или иная операция. Как добраться: на общественном транспорте: на автобусе № 363 «Москва — Протвино» от станции метро «Южная» или на электричке с Курского вокзала до Серпухова, затем — на автобусе № 127 до Протвина. Выйти на конечной остановке и по улице Ленина дойти пешком до музея «Рубеж обороны».
Оборонительные рубежи.
Канал имени Москвы. Транспортная артерия в ноябре-декабре 1941 года стала линией обороны, преградившей путь немецким войскам к Москве с севера. Вода стала препятствием для вражеской техники, а его берега были укреплены и превращены в оборонительные рубежи. Здесь шли ожесточенные бои, в которых советские воины сдерживали натиск врага. Вдоль Канала имени Москвы сегодня можно найти многочисленные памятные знаки и мемориалы, напоминающие о тех событиях. Как добраться: от метро «Аэропорт» на автобусе № 905 до остановки «Канал имени Москвы».
Петр Колчин, политолог, аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов, эксперт «Клуба регионов»:
— Сегодня по местам боевой славы проходят туристические маршруты, запоминающиеся каждому школьнику. Уверен, после успешного завершения специальной военной операции интерес наших современников и молодежи не угаснет. Будут непременно организованы экскурсии в Курск, Крым и другие регионы.
В Москве сохранилось немало исторических домов, ставших в годы Великой Отечественной войны своего рода участниками боевых действий. Подробнее о них — в материале «ВМ».