Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре опубликовали программу мероприятий в честь Дня Победы 9 и 10 мая

В областной столице отмечают 80-ю годовщину Победы.

В областной столице отмечают 80-ю годовщину Победы. В честь этого в городе будут проходить различные мероприятия.

Основные события состоятся на площади имени Куйбышева и новой набережной.

9 мая на площади Куйбышева:

— 17:00 до 19:00 полевая кухня с солдатской кашей;

— 18:00 выступление Сергея Войтенко;

— 19:20 выступление Ларисы Долиной;

— 20:30 концерт группы «Чайф»;

— 22:00 праздничный салют.

10 мая на новой набережной:

— 14:00 военно-спортивный фестиваль «Готов к защите Отечества» от бассейна ЦСКА до памятника Засекину;

— 16:00 авиашоу группы «Русь» на самолетах Л-39;

— 18:30 концерт джазового оркестра Тольяттинской филармонии.

Синоптики обещают в эти дни прохладную погоду и возможные осадки. Не забудьте утеплиться и взять с собой дождевики и зонтики.

9 мая также состоялся традиционный праздничный парад и торжественное возложение цветов к мемориалу на площади Славы.

Редакция «МК в Самаре» поздравляет всех с Днем Победы!

Больше новостей о любимом городе уже в телеграм-канале «МК в Самаре».