В Самаре опубликовали программу мероприятий в честь Дня Победы 9 и 10 мая

В областной столице отмечают 80-ю годовщину Победы. В честь этого в городе будут проходить различные мероприятия.
Основные события состоятся на площади имени Куйбышева и новой набережной.
9 мая на площади Куйбышева:
— 17:00 до 19:00 полевая кухня с солдатской кашей;
— 18:00 выступление Сергея Войтенко;
— 19:20 выступление Ларисы Долиной;
— 20:30 концерт группы «Чайф»;
— 22:00 праздничный салют.
10 мая на новой набережной:
— 14:00 военно-спортивный фестиваль «Готов к защите Отечества» от бассейна ЦСКА до памятника Засекину;
— 16:00 авиашоу группы «Русь» на самолетах Л-39;
— 18:30 концерт джазового оркестра Тольяттинской филармонии.
Синоптики обещают в эти дни прохладную погоду и возможные осадки. Не забудьте утеплиться и взять с собой дождевики и зонтики.
9 мая также состоялся традиционный праздничный парад и торжественное возложение цветов к мемориалу на площади Славы.
Редакция «МК в Самаре» поздравляет всех с Днем Победы!
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