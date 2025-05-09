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25 мая в Новосибирске состоится общегородской Крестный ход

Старт от Вознесенского собора в полдень.

Источник: Новосибирская митрополия

Маршрут шествия: от Вознесенского собора до часовни Николая Чудотворца. Старт в 12:00. Новосибирцы могут присоединиться к шествию на любом отрезке пути. Водителям следует тщательней планировать свой маршрут по центру города. Временно движение ограничат на некоторых участках улиц, в том числе Советской.

В Крестном ходе примут участие не только священнослужители, но также учащиеся православных гимназий, богословского института, прихожане. Традиционно к шествию присоединяются несколько тысяч человек.