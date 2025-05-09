25 мая в Новосибирске состоится общегородской Крестный ход

Маршрут шествия: от Вознесенского собора до часовни Николая Чудотворца. Старт в 12:00. Новосибирцы могут присоединиться к шествию на любом отрезке пути. Водителям следует тщательней планировать свой маршрут по центру города. Временно движение ограничат на некоторых участках улиц, в том числе Советской.