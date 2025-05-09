На площади у мемориала Победы состоялся торжественный митинг

Михаил Котюков, губернатор Красноярского края: «Край внёс значимый вклад в Великую Победу. Более 450 тыс. красноярцев ушли на фронт. Они с честью пронесли сибирский характер через все важнейшие сражения Великой Отечественной и Второй мировой. Те, кто остались в тылу, работали за троих и четверых, без выходных и праздников. Они обеспечивали фронт всем необходимым, а тыл — продовольствием. Наш святой долг — сохранить память о подвигах поколения победителей, передать эту память подрастающему поколению. Сегодня на передовой наши ребята достойно продолжают дело дедов и прадедов. Наше дело правое, и мы точно победим. Низкий поклон всем защитникам и героям Отечества. С Днём Победы!».