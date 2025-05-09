В Омске ко Дню Победы украсили общественный транспорт

Напомним, сегодня в Омске также работает «Трамвай Победы». Они будут курсировать по маршрутам № 4, № 7 и № 8. В тематических вагонах для пассажиров с песнями и стихами военных лет будут выступать концертные бригады. Расписание движения «Трамваев Победы» смотрите здесь.