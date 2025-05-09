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В Омске ко Дню Победы украсили общественный транспорт

На городские автобусы, троллейбусы и трамваи разместили триколор.

Источник: Соцсети

Ко Дню Победы городской общественный транспорт украсили российским триколором. Как сообщил мэр Сергей Шелест, более 150 городских автобусов, троллейбусов и трамваев вышли сегодня, 9 мая, на улицы с прикрепленными на боковые зеркала российскими флагами.

«Так представители транспортной отрасли отдали дань памяти десяткам миллионов жителей нашей страны, ковавшим Великую Победу на фронте и в тылу», — отметил Сергей Шелест.

Напомним, сегодня в Омске также работает «Трамвай Победы». Они будут курсировать по маршрутам № 4, № 7 и № 8. В тематических вагонах для пассажиров с песнями и стихами военных лет будут выступать концертные бригады. Расписание движения «Трамваев Победы» смотрите здесь.