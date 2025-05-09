«Бессмертный МОТОполк» проехал в Омске

«Мотоциклисты встали в ряды мотополка и почтили память героев. Идея возникла не на пустом месте. Мотоциклисты внесли весомый вклад в Великой Отечественной войне — мы все знаем, что были целые мотополки. Они в годы войны очень помогали фронту, доставляли боеприпасы, медикаменты и по праву являются важным звеном на пути к Победе», — пояснили в пресс-службе мэрии.