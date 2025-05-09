«Бессмертный МОТОполк» проехал в Омске

«Мотоциклисты встали в ряды мотополка и почтили память героев. Идея возникла не на пустом месте. Мотоциклисты внесли весомый вклад в Великой Отечественной войне — мы все знаем, что были целые мотополки. Они в годы войны очень помогали фронту, доставляли боеприпасы, медикаменты и по праву являются важным звеном на пути к Победе», — пояснили в пресс-службе мэрии.
Мотоциклы действительно являются одной из важных техник, которая была востребована в военное время. Кроме того, в Омске прошел Бессмертный полк и Парад Победы.
Одним из участников «Бессмертного полка» стал губернатор Омской области Виталий Хоценко.