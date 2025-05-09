В Перми состоялся парад в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин поздравил жителей и гостей краевой столицы с праздником. «80 лет назад наступил долгожданный и самый радостный Победный Май. Бесконечные дни войны завершились. Прикамцы отважно приближали Победу на фронте и в тылу. Более полумиллиона наших земляков встали на защиту родины. В годы войны наш регион стал крупнейшим центром эвакуации для жителей блокадного Ленинграда. Молотовская область приняла у себя почти 380 тысяч ленинградцев и более 180 предприятий, музеев и театров со всей страны. Настоящий подвиг совершили наши врачи и медсестры, спасли жизни сотен тысяч бойцов. Все военные годы Прикамье оставалось опорным краем державы. Наши предприятия произвели 100% дальнобойных пушек, пятую часть авиадвигателей, 10 миллионов касок, каждый третий взрыватель. Добыли тысячи тонн угля и нефти. За свой подвиг Пермь и Лысьва получили заслуженные звания “Город трудовой доблести”. 9 Мая остается главным, священным праздником страны! Гордимся и помним наших героев», — подчеркнул глава региона.