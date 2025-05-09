В Перми состоялся парад в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Сегодня, 9 мая, в Прикамье проходят мероприятия, приуроченные к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг. На Октябрьской площади в Перми состоялось традиционное торжественное прохождение войск. Зрителями стали ветераны Великой Отечественной войны, локальных боевых действий, труженики тыла, участники СВО, жители и гости Перми и края.
Старт событию дало театрализованное действие, основой которого стала история о героях фронта и тыла. Через историю главного героя, пермяка-молотовца, было рассказано о ключевых событиях войны.
Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин поздравил жителей и гостей краевой столицы с праздником. «80 лет назад наступил долгожданный и самый радостный Победный Май. Бесконечные дни войны завершились. Прикамцы отважно приближали Победу на фронте и в тылу. Более полумиллиона наших земляков встали на защиту родины. В годы войны наш регион стал крупнейшим центром эвакуации для жителей блокадного Ленинграда. Молотовская область приняла у себя почти 380 тысяч ленинградцев и более 180 предприятий, музеев и театров со всей страны. Настоящий подвиг совершили наши врачи и медсестры, спасли жизни сотен тысяч бойцов. Все военные годы Прикамье оставалось опорным краем державы. Наши предприятия произвели 100% дальнобойных пушек, пятую часть авиадвигателей, 10 миллионов касок, каждый третий взрыватель. Добыли тысячи тонн угля и нефти. За свой подвиг Пермь и Лысьва получили заслуженные звания “Город трудовой доблести”. 9 Мая остается главным, священным праздником страны! Гордимся и помним наших героев», — подчеркнул глава региона.
Дмитрий Махонин также отметил тех, кто сегодня защищает родину в зоне специальной военной операции: «Наши воины берут пример со своих дедов и прадедов. Также доблестно защищают родину на передовой. Уважение и слава нашим защитникам. С вами — весь Пермский край!».
В торжественном прохождении войск Пермского гарнизона приняли участие более десятка парадных расчетов, в состав которых вошли порядка 2 тысяч человек из военных и профильных ведомств. Парад открывала рота барабанщиков Пермского президентского кадетского училища им. Героя России Фёдора Кузьмина войск нацгвардии РФ. Следом за знаменной группой курсанты Пермского военного института войск национальной гвардии РФ пронесли штандарты фронтов Великой Отечественной войны. Кроме того, в шествии приняли участие кадеты профильных училищ и курсанты вузов, представители главных управлений ФСИН и МЧС России по Пермскому краю, военнослужащие, а также участники военно-патриотического движения «Юнармия».
После зрители смогли увидеть прохождение расчетов механизированных колонн — более 30 единиц как современной, так и исторической военной техники. Среди нее был танк Т-34, дошедший до Берлина. Была представлена и новейшая техника, которая защищает страну в зоне специальной военной операции.
Зрители могли увидеть машину реактивного залпового огня «Катюша», УАЗ-Есаул, БТР-82-А с вооружением, БТР-80 с вооружением, кривошипно-шатунный механизм Камаз, Урал-Next, Камаз «Патруль», ГАЗ «Тигр», Урал МТО-43206−0651, Урал-АТЗ-8, Урал-4320−0111−41 «Звезда», Урал с гаубицей Д-30, автомобиль с пушкой МТ-12 (рапира), автомобиль Урал с зенитной установкой ЗУ-23, реактивную систему залпового огня «Град», «Мста-Б», «Нона-СВК», самоходное орудие «Вена». Часть военной техники в течение всего дня 9 мая будет представлена на ул. Ленина у Театра-Театра.
Праздничные мероприятия будут проходить в течение всего дня. На площади перед Театром-Театром состоится концертная программа. На набережной реки Камы запланированы выступления творческих коллективов, там же разместятся фотозоны, будут работать интерактивные площадки.
Праздничный юбилейный день завершится высотным фейерверком в 23.00 продолжительностью 10 минут. Запуск фейерверка планируется с правого берега реки Камы.