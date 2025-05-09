Самарстат отметил снижение рождаемости в Самарской области на 7,4% в начале 2025

В регионе в начале этого года заметили снижение рождаемости. Об этом стало известно от Самарастата.
Цифры показали, что в январе-феврале 2025 года рождаемость упала на 7,4% по сравнению с теми же месяцами 2024 года.
Рождаемость сокращалась в регионе еще в прошлом году. Тогда цифры замеряли по сравнению с 2023 годом.
Напомним, что в городе идет масштабное празднование Дня Победы. Народные гуляния ожидаются по всей Самаре до 10 мая.
Помимо этого, самарцы больше не смогут посетить турбазу «Малыш». Их деятельностью заинтересовалась прокуратура области.
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