Бастрыкин заинтересовался сиротами, которые живут в аварийном доме в Новосибирске

По данным СМИ, в доме, построенном в декабре 2020 года для сирот и переселенцев из аварийного жилья, отсутствуют горячая вода и отопление, а канализационная система работает с перебоями. Кроме того, газовая котельная регулярно выходит из строя, что приводит к отключению газа, в том числе в текущем году. Жалобы жильцов на эти проблемы пока не привели к их решению.