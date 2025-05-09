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Бастрыкин заинтересовался сиротами, которые живут в аварийном доме в Новосибирске

В посёлке Приобском Новосибирской области начата проверка по факту нарушения прав жильцов многоквартирного дома на улице Олимпийской.

Источник: РИА "Новости"

По данным СМИ, в доме, построенном в декабре 2020 года для сирот и переселенцев из аварийного жилья, отсутствуют горячая вода и отопление, а канализационная система работает с перебоями. Кроме того, газовая котельная регулярно выходит из строя, что приводит к отключению газа, в том числе в текущем году. Жалобы жильцов на эти проблемы пока не привели к их решению.

Следственное управление Следственного комитета РФ по Новосибирской области проводит процессуальную проверку по указанным фактам.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин распорядился, чтобы ход проверки находился под контролем центрального аппарата ведомства. Он также поручил руководителю регионального СУ СК Евгению Долгалеву доложить о промежуточных результатах проверки и итоговом решении.