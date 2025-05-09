Появились фотографии Парада Победы в Ростове-на-Дону

Пешие и механизированные колонны, которые прошли по Театральной площади Ростова-на-Дону, а также живые эмоции ростовчан можно увидеть в наших онлайн-трансляциях. Кроме того, были опубликованы поздравления всех, кто посетил открытую студию радио «КП — Ростов-на-Дону».