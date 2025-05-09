Появились фотографии Парада Победы в Ростове-на-Дону

Сегодня в Ростове-на-Дону состоялся Парад Победы. Фотографии очевидцев уже можно найти в социальных сетях. Также немало интересных кадров сегодня сделали и журналисты «КП — Ростов-на-Дону».
Больше фотографий можно посмотреть в онлайн-трансляциях Дмитрий КУТЕПОВ.
Напомним, в донской столице участниками Парада Победы стали около 3 тысяч человек, было задействовано больше 60 единиц техники. В этом году шествие проходило при участии зрителей.
Больше 60 единиц техники увидели зрители на Параде Победы Дмитрий КУТЕПОВ.
Пешие и механизированные колонны, которые прошли по Театральной площади Ростова-на-Дону, а также живые эмоции ростовчан можно увидеть в наших онлайн-трансляциях. Кроме того, были опубликованы поздравления всех, кто посетил открытую студию радио «КП — Ростов-на-Дону».
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