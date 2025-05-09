Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На самарской набережной выступит с шоу пилотажная группа «Русь» 10 мая

В областной столице состоится праздничное событие — 10 мая в рамках празднования Дня Победы на набережной проведет выступление авиагруппа «Русь».

В областной столице состоится праздничное событие — 10 мая в рамках празднования Дня Победы на набережной проведет выступление авиагруппа «Русь».

Группа выступает на судах Л-39. Участники собираются показать зрителям фигуры высшего пилотажа.

Посмотреть на шоу смогут все желающие на новой набережной.

Напомним, что в День Победы 9 мая в акции «Бессмертный полк» на улице Молодогвардейской приняли участие более 10 тысяч человек.

Также, на главной площади города 9 мая выступят звезды отечественной эстрады.

Больше новостей о Самаре и области уже в телеграм-канале «МК в Самаре».