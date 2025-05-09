На самарской набережной выступит с шоу пилотажная группа «Русь» 10 мая

В областной столице состоится праздничное событие — 10 мая в рамках празднования Дня Победы на набережной проведет выступление авиагруппа «Русь».
Группа выступает на судах Л-39. Участники собираются показать зрителям фигуры высшего пилотажа.
Посмотреть на шоу смогут все желающие на новой набережной.
Напомним, что в День Победы 9 мая в акции «Бессмертный полк» на улице Молодогвардейской приняли участие более 10 тысяч человек.
Также, на главной площади города 9 мая выступят звезды отечественной эстрады.
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