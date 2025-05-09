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В обновленном парке Победы в Омске образовалась огромная очередь

Несколько дней назад здесь состоялось открытие парка «Патриот».

Источник: SuperOmsk.ru

Похоже, парк 30-летия Победы, что на Левобережье Омска, стал одной из главных локаций в честь празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом заставляет думать небывалый ажиотаж среди посетителей в пятницу, 9 мая 2025 года.

Как можно заметить на фото «СуперОмска», желающих побывать в праздничный день именно в этом парке оказалось настолько много, что на аллеях практически не осталось свободных мест.

Напомним, что 6 мая 2025 года здесь состоялось открытие парка «Патриот». На постоянной основе в парке можно будет увидеть интерактивные экраны с тематической информацией, а также около 20 образцов военной техники.

Как ранее сообщал «СуперОмск», к постоянной экспозиции военной техники временно добавили современные российские образцы боевых машин и трофеи с СВО.