В обновленном парке Победы в Омске образовалась огромная очередь

Похоже, парк 30-летия Победы, что на Левобережье Омска, стал одной из главных локаций в честь празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом заставляет думать небывалый ажиотаж среди посетителей в пятницу, 9 мая 2025 года.
Как можно заметить на фото «СуперОмска», желающих побывать в праздничный день именно в этом парке оказалось настолько много, что на аллеях практически не осталось свободных мест.
Напомним, что 6 мая 2025 года здесь состоялось открытие парка «Патриот». На постоянной основе в парке можно будет увидеть интерактивные экраны с тематической информацией, а также около 20 образцов военной техники.
Как ранее сообщал «СуперОмск», к постоянной экспозиции военной техники временно добавили современные российские образцы боевых машин и трофеи с СВО.