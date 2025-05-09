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Омичам показали письма и фотографии солдат Великой Отечественной войны

Виртуальную выставку подготовил Исторический архив Омской области.

Источник: Комсомольская правда

К 80-летию Великой Победы Исторический архив Омской области сделал всем омичам необычный подарок — виртуальную выставку. В экспозиции представлены редчайшие документы: фотографии времен Великой Отечественной войны и письма бойцов с фронта из фондов Исторического архива.

«Эти письма не предназначались для публичного чтения. Написанные торопливой рукой во время короткой передышки между боями, в госпитале или в ожидании очередной атаки, они обращены к близким, самым дорогим людям — матери, жене, детям…», — рассказали архивисты.

Познакомиться с редчайшими документами можно здесь.