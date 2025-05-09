Снова дожди, град и ветер: непогода накроет Казахстан в выходные

На северо-западе страны ожидается повышение температур воздуха ночью от 6−16 до 10−20 тепла, днем от 18−26 до 20−35 тепла, на севере колебание ночью от 10−17 до 5−13 тепла, днем от 17−27 до 13−23 тепла, на юге республики ночью ожидается 12−20 тепла, днем повышение от 24−32 до 28−37 тепла.