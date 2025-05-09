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Снова дожди, град и ветер: непогода накроет Казахстан в выходные

В предстоящие выходные в Казахстане ожидается неустойчивый характер погоды — пройдут дожди с грозами, возможно выпадение града, усиление ветра, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Сейчас в Ричмонде: +18° 3 м/с 88% 755 мм рт. ст. +18°
Источник: Getty Images

В предстоящие трое суток, по данным синоптиков, на большей части территории Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды — пройдут дожди с грозами, возможно выпадение града.

10 мая на севере, юго-востоке, 10—11 мая на востоке, 11 мая на западе Казахстана ожидаются сильные дожди.

По республике прогнозируется усиление ветра, в юго-западных, южных регионах Казахстана с пыльной бурей.

На северо-западе страны ожидается повышение температур воздуха ночью от 6−16 до 10−20 тепла, днем от 18−26 до 20−35 тепла, на севере колебание ночью от 10−17 до 5−13 тепла, днем от 17−27 до 13−23 тепла, на юге республики ночью ожидается 12−20 тепла, днем повышение от 24−32 до 28−37 тепла.

На остальной территории республики значительных изменений в температурном фоне не ожидается.